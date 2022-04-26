مقتل جنديين عراقيين في تفجير شمال بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

قتل جنديان عراقيان أحدهما ضابط برتبة رائد عندما فجر «انتحاري» حزامه الناسف قرب قوة عراقية خاصة خلال عمليات بحث عن خلايا تنظيم «داعش» شمال بغداد.

ينتمي الجنديان إلى قوة مشتركة من الفرقة السادسة في قيادة عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني كانت تداهم وكرا في بستان البوغبين بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مصدر في وزارة الداخلية لـ«فرانس برس» إن «انتحاريا فجر نفسه على قوة من الجيش ما أسفر عن مقتل رائد بالجيش وجندي آخر وأصيب ثلاثة جنود آخرين»، وأضاف أن «انتحاريا آخر حاول تفجير نفسه ضد القوة لكن سبقه الجنود وقتلوه».

وأعلن العراق «انتصاره» عسكريا على تنظيم «داعش» في العام 2017، لكن المتطرفون ما زالوا ينشطون في عدة مناطق في غرب وشمال بغداد، وتحديدا في الطارمية. في هذه المنطقة، يستغلون المنطقة الزراعية وبساتين النخيل وغيرها من الخنادق للاختباء وشن هجمات متفرقة خاصة ضد الشرطة.

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عمليات ضد الإرهابيين في العراق

من جهة أخرى، كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء، يحيى رسول، مقتل 43 إرهابيا في عمليات استهدفتهم في نينوى في الفترة الأخيرة.

وقال اللواء رسول إن «ما تبقى في العراق عبارة عن بعض الفلول من الدواعش هنا وهناك ويتمركزون في المناطق الصحراوية ذات المساحات الشاسعة التي تتخللها وديان وطبيعة جغرافية قاسية».

سيطر تنظيم «داعش» على مناطق شاسعة في العام 2014 في العراق وسورية المجاورة قبل أن يهزم في البلدين على التوالي في العامين 2017 و2019. لكنه ما زال يحتفظ فيهما «بما مجموعه 10 آلاف مقاتل»، وفقا لتقرير للأمم المتحدة صدر العام الماضي.