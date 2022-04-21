القضاء العراقي يقضي بإعدام 8 مدانين بالقتل والتفجير

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت محكمتان عراقيتان، الخميس، ثمانية أحكام بالإعدام بحق متهمين أقدم أربعة منهم على تفجير سيارة مفخخة في مدينة الرمادي على بُعد 100 كيلومتر غرب بغداد، فيما قتل أربعة آخرون ضابطًا وسرقوا أمواله في مدينة الكوفة جنوب العاصمة.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن «محكمة جنايات الأنبار أصدرت أحكامًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق أربعة إرهابيين عن جريمة تفجيرهم سيارة مفخخة في مدينة الرمادي»، وأضاف أن «الإرهابيين الأربعة عملوا مع عصابات داعش وأقدموا على تفجير سيارة مفخخة، ما أدى إلى إصابات خطيرة لثلاثة منتسبين من القوات الأمنية وثلاثة مواطنين أثناء مرورهم مع حدوث أضرار مادية». ووقع الحادث سبتمبر 2020.

كما أصدرت محكمة جنايات النجف في جنوب بغداد أحكامًا بحق أربعة مدانين بالإعدام شنقًا حتى الموت عن جريمة قتل ضابط بعد استدراجه من محافظة ذي قار إلى محافظة النجف الأشرف. وأوضح البيان أن «المجني عليه كان يروم شراء سيارة من الجناة، وبعد وصوله إلى قضاء الكوفة، قاموا بإطلاق النار عليه وسرقة المبالغ النقدية التي يحملها مع مسدسه الشخصي». ووقع الحادث في نهاية يناير 2021.

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