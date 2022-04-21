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القضاء العراقي يقضي بإعدام 8 مدانين بالقتل والتفجير

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 03:50 مساء
القضاء العراقي يقضي بإعدام 8 مدانين بالقتل والتفجير
قبة ومئذنة مسجد مظهر الشاوي بالقرب من المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد خلال عاصفة ترابية، 20 أبريل 2022 تظهر. (أ ف ب)
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أصدرت محكمتان عراقيتان، الخميس، ثمانية أحكام بالإعدام بحق متهمين أقدم أربعة منهم على تفجير سيارة مفخخة في مدينة الرمادي على بُعد 100 كيلومتر غرب بغداد، فيما قتل أربعة آخرون ضابطًا وسرقوا أمواله في مدينة الكوفة جنوب العاصمة.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن «محكمة جنايات الأنبار أصدرت أحكامًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق أربعة إرهابيين عن جريمة تفجيرهم سيارة مفخخة في مدينة الرمادي»، وأضاف أن «الإرهابيين الأربعة عملوا مع عصابات داعش وأقدموا على تفجير سيارة مفخخة، ما أدى إلى إصابات خطيرة لثلاثة منتسبين من القوات الأمنية وثلاثة مواطنين أثناء مرورهم مع حدوث أضرار مادية». ووقع الحادث سبتمبر 2020.

كما أصدرت محكمة جنايات النجف في جنوب بغداد أحكامًا بحق أربعة مدانين بالإعدام شنقًا حتى الموت عن جريمة قتل ضابط بعد استدراجه من محافظة ذي قار إلى محافظة النجف الأشرف. وأوضح البيان أن «المجني عليه كان يروم شراء سيارة من الجناة، وبعد وصوله إلى قضاء الكوفة، قاموا بإطلاق النار عليه وسرقة المبالغ النقدية التي يحملها مع مسدسه الشخصي». ووقع الحادث في نهاية يناير 2021.

- العراق: تنفيذ حكم الإعدام في 3 عراقيين مدانين بتهم «إرهاب»

العراق من أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام
يعود آخر حكم بالإعدام نفذته السلطات العراقية إلى منتصف ديسمبر الماضي بحق ثلاثة مدانين بالإرهاب. منذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم «داعش» في العام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم.

ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية حسب منظمة العفو الدولية.
ويعاقب قانون صدر في 2005 بالإعدام أي شخص يدان بتهمة «الإرهاب»، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تجر إدانة المتهم بأي أفعال محددة.

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