السعودية ترحب بتشكيل مجلس رئاسي في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت السعودية، اليوم الخميس، بقرار الرئيس اليمني نقل صلاحياته إلى مجلس رئاسي جديد، وحثت المجلس على بدء مفاوضات مع جماعة الحوثي، وقالت إنها سترتب دعما بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاقتصاد البلد الذي مزقته الحرب، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

وستقدم الرياض ملياري دولار بينما سيأتي مليار دولار آخر من الإمارات، وهي جزء من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي يدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران، حسب وكالة «رويترز».

ودعت الرياض إلى عقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني، وقالت أيضًا إنها ستقدم 300 مليون دولار لدعم استجابة الأمم المتحدة للأزمة الإنسانية في اليمن.

- الرئيس اليمني يسلم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي

الرئيس اليمني يسلم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي

وأعلن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الخميس، تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، يُسلّم بموجبه صلاحياته، في مسعى لتوحيد الصفوف في المعسكر الذي يقاتل الحوثيين في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.

وقال هادي المقيم في الرياض في خطاب بث على التلفزيون: «ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضًا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وسيتألف المجلس الرئاسي من ثمانية أعضاء وسيكون برئاسة رشاد العليمي، وهو وزير سابق ومستشار لهادي. وسيتسلم المجلس إضافة لصلاحيات الرئيس صلاحيات نائب الرئيس.

وكلف هادي أيضًا مجلس القيادة الرئاسي «التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كل أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام».