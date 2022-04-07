الرئيس اليمني يسلم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الخميس، تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، يُسلّم بموجبه صلاحياته، في مسعى لتوحيد الصفوف في المعسكر الذي يقاتل الحوثيين في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.

وقال هادي المقيم في الرياض في خطاب بث على التلفزيون: «ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضًا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وسيتألف المجلس الرئاسي من ثمانية أعضاء وسيكون برئاسة رشاد العليمي، وهو وزير سابق ومستشار لهادي. وسيتسلم المجلس إضافة لصلاحيات الرئيس صلاحيات نائب الرئيس.

وكلف هادي أيضًا مجلس القيادة الرئاسي «التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كل أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام».

وتقود السعودية تحالفًا عسكريًا في اليمن دعمًا لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، التي تخوض نزاعًا داميًا ضد الحوثيين منذ منتصف 2014، في حرب قتل وأصيب فيها مئات الآلاف وسببت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الامم المتحدة.