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الدعوة إلى التظاهر بالسودان في ذكرى بدء الاعتصام للإطاحة بالبشير

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 09:51 صباحا
الدعوة إلى التظاهر بالسودان في ذكرى بدء الاعتصام للإطاحة بالبشير
متظاهرون سودانيون امام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، 26 أبريل 2022، (ا ف ب)
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يخرج السودانيون الأربعاء إلى الشوارع لإحياء ذكرى الاعتصام الذي أدى إلى إطاحة الرئيس السابق عمر البشير قبل ثلاث سنوات، بعد دعوة المواطنين إلى حشد تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الماضي.

وتتزامن الدعوة إلى الاحتجاج في السادس من أبريل مع ذكرى الانتفاضة الشعبية العام 1985 التي أطاحت بالرئيس العسكري جعفر نميري، حسب وكالة «فرانس برس».

وتأتي أيضا تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لبدء اعتصام السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة في العام 2019 للمطالبة بإنهاء حكم البشير، الذي أُسقط في 11 أبريل من العام نفسه، بعدما دام حكمه لثلاثة عقود.

ولم ينجح إسقاط البشير في إقناع المعتصمين بإنهاء اعتصامهم أمام مقر الجيش، بل أصرّوا على المكوث لحين تسليم السلطة إلى المدنيين. وفي يونيو العام 2019، فض رجال يرتدون الزي العسكري الاعتصام ما أسفر عن مقتل نحو 128 شخصا، حسب ما أكدت لجنة مستقلة لأطباء السودان.

الانقلاب على الاتفاق بين المدنيين والعسكريين
وبعد تفريق المعتصمين، اتفق المدنيون والعسكريون على فترة انتقالية يديرونها معا، حتى تصل البلاد إلى حكم مدني كامل، إلا أن الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان قلب تلك الخطط رأسا على عقب.

ومنذ نُفّذ الانقلاب العسكري، وأطيح بالمدنيين من حكم البلاد الانتقالي، تعاني السودان من اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، ويخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع لمناهضة الانقلاب.

وفي الأسابيع الأخيرة كثف النشطاء السياسيون دعواتهم، عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لتنظيم احتجاجات الأربعاء مستخدمين عدد من الوسوم مثل «عاصفة 6 أبريل.. زلزال 6 أبريل».

جبهة قوى الحرية والتغيير تدعو إلى «هزم الانقلاب»
وفي مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، قال الناطق باسم ائتلاف قوى الحرية والتغيير، جعفر الحسن، «نتطلع إلى أبريل ليكون شهر انتصارات السودانيين»، مضيفا «يجب أن يهزم السودانيون الانقلاب وهو ليس من مصلحة أي أحد سواء كان مدنيا أو من القوات النظامية».

وأضاف «المخرج من الأزمة السودانية ليس بتجربة ما جربناه .. المرة الماضية جربنا الشراكة مع المكون العسكري وفشلت وانتهت بفض الشراكة وإعلان حالة الانقلاب الحالية»، مكملا: «يجب ألا نعود إلى هذه الحالة مرة أخرى».

ومنذ وقوع الانقلاب يشدد العسكريون قبضتهم على البلاد خصوصا في طريقة التعامل مع المتظاهرين حيث سقط حتى الآن 93 قتيلا وجرح المئات خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب فيما تشن حملة توقيفات واعتقالات تطال القيادات المدنية البارزة.

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