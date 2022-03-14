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الأمم المتحدة تدين عمليات «الإعدام الجماعية» في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 08:52 مساء
الأمم المتحدة تدين عمليات «الإعدام الجماعية» في السعودية
علم المملكة العربية السعودية، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الإثنين، «عمليات الإعدام الجماعية»، التي نفذت السبت في حق 81 مدانًا بعقوبة الإعدام في السعودية.

وقالت المفوضة ميشيل باشليه، في بيان، «من بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 مارس، 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في تظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري»، بحسب «فرانس برس».

أعلنت السعودية، السبت، أنها أعدمت في يوم واحد 81 شخصًا دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»، وهو عدد يتجاوز إجمالي حالات الإعدام في العام السابق وشملت 69 شخصًا. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن المتهمين منتمون «لتنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة» وأشارت إلى أنهم عملوا على استهداف مقار حيوية وتهريب أسلحة إلى المملكة.

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وأوضحت أن المتهمين عملوا على «استهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة».

«زعزعة الأمن» وزرع الفتن والقلاقل
وقالت إنهم هدفوا إلى «زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى». ووصفت الداخلية السعودية المتهمين بأنهم «فئات مجرمة اتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى ... وباعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية».

وأكّدت أنّ محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيدتا أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، و«صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا». وأشارت إلى «إنفاذ ما تقرر شرعًا بحقهم هذا اليوم السبت».

وأوضحت أن المتهمين «حوكموا في محاكم سعودية في محاكمات أشرف عليها ما مجموعه 13 قاضياً على 3 مراحل منفصلة من المحاكمة لكل شخص». وتضمنت قائمة المعدمين 73 سعوديا و7 يمنيين وسوريًا واحدًا.

وهو أكبر رقم معروف لإعدامات نُفذت في يوم واحد في السعودية ويتجاوز إجمالي حالات الإعدام في العام السابق التي شملت 69 شخصا سواء في جرائم مرتبطة بالإرهاب أو جرائم قتل عادية.

السعودية أعدمت في 2019 184 شخصا
ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونظامها القضائي.

وذكرت منظمة العفو الدولية أنّ السعودية أعدمت في 2019، 184 شخصا، وهو أكبر عدد في غضون عام واحد في المملكة. وسجلت المملكة 27 حكما بالإعدام في عام 2020، أي بانخفاض قدره 85 بالمئة عن العام الذي سبقه بسبب تعليق أحكام الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وقامت المملكة بإصلاحات قضائية في العام 2020، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام لمن أدينوا بارتكاب جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة. 

وبالفعل، أُفرج بين نوفمبر وفبراير عن ثلاثة شباب خفّضت أحكام بالإعدام صدر بحقهم، بعد نحو عشر سنوات أمضوها في السجن لاتهامهم بالمشاركة في احتجاجات ضد الحكومة إبان انتفاضة «الربيع العربي».

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