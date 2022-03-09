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قمة عربية على مستوى الرؤساء في الجزائر مطلع نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 09:33 مساء
قمة عربية على مستوى الرؤساء في الجزائر مطلع نوفمبر
اجتماع سابق لجامعة الدول العربية. (الإنترنت)
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أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء، أن وزراء الخارجية العرب وافقوا بالإجماع على عقد القمة العربية على مستوى الرؤساء في الأول من نوفمبر المقبل في الجزائر.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ 157 بالقاهرة، إن «الدول العربية صدقت على مقترح الجزائر بشأن موعد القمة ولم تعترض، وبالتالي أصبح يوما 1 و2 نوفمبر هو الموعد المقرر للقمة العربية بالجزائر»، وفق «فرانس برس». 

 الاجتماعات التحضيرية للقمة رقم 31
وأضاف أبو الغيط، في المؤتمر الصحفي المشترك، أن الاجتماعات التحضيرية للقمة رقم 31 ستعقد في الأسبوع الأخير من أكتوبر على مستوى المندوبين الدائمين ووزراء الخارجية.

وكان من المقرر أن تعقد القمة العربية على مستوى الزعماء خلال الشهر الجاري بالجزائر، إلا أنها أُرجئت بسبب وباء «كوفيد-19» على غرار نسختي 2020 و2021.

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-  نص البيان الختامي للقمة العربية في دورتها الثلاثين بتونس

عقدت القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في مارس 2019 في تونس. وفي اجتماع الأربعاء الذي بحث فيه الوزراء العرب تطورات الأزمة الأوكرانية أكدوا، بحسب البيان الختامي، «ضرورة الوصول إلى حل دبلوماسي يرى المجلس أنه يشكل المخرج الوحيد من هذه الازمة».

«تناسي الأزمات العربية التي ما زالت مشتعلة»
|كما طالبوا «بعدم تسييس عمل المنظمات الدولية والمتخصصـة... وتجنب أي ازدواجية للمعايير الدولية». 

وحذر أبو الغيط، في كلمته الافتتاحية للاجتماع، من أن تكون الأزمة الأوكرانية سببًا «في نسيان أو تناسي الأزمات العربية، التي ما زالت مشتعلة».

وأضاف «أن ما يجري في العالم اليوم يتعين أن يُذكر الجميع بأن منطقتنا تشهد أيضًا صراعات أفرزت أزمات إنسانية مروعة... هذه الأزمات لابد أن تزعج ضمير العالم الذي انتفض لرؤية اللاجئين من أوكرانيا».

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