رئيس إسرائيل يتحدث من دبي عن «التطبيع» بعد اعتراض صاروخ للحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتزوغ، في معرض «إكسبو 2020» بدبي، الإثنين، في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي لدولة الإمارات وذلك بعد إعلان الإمارات أنها اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته حركة «الحوثي» اليمنية.

وأصبحت الإمارات أول دولة خليجية تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل بمقتضى اتفاقات تطبيع توسطت فيها الولايات المتحدة وتعرف باسم «اتفاقيات إبراهيم». وتلتها البحرين في إقامة علاقات مع إسرائيل.

وقال هرتزوغ في كلمة خلال زيارة معرض إكسبو وسط إجراءات أمنية أشد من المعتاد، نقلتها وكالة «رويترز»: «آمل وأعتقد أن دولا أكثر وأكثر ستقتدي بالإمارات وتنضم لاتفاقيات إبراهيم». والرئاسة في إسرائيل منصب شرفي إلى حد كبير. وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت زار الإمارات في ديسمبر.

وقال هرتزوغ في كلمته بالمعرض العالمي الذي يستمر ستة أشهر حيث رفعت أعلام الإمارات وإسرائيل وعزفت فرقة موسيقية النشيدين الوطنيين «تجاوزت تجارتنا بالفعل مليار دولار وتم توقيع أكثر من 120 اتفاقا وتأسس مؤخرًا صندوق حجمه 100 مليون دولار (للأبحاث والتطوير)».

وأضاف أن 250 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات حتى الآن وأنه يأمل أن يرد مواطنو الإمارات بزيارة إسرائيل بمجرد تخفيف قيود «كوفيد-19».

صاروخ باليستي على الإمارات

وكانت طائرة هرتزوغ هبطت في أبوظبي عاصمة الإمارات يوم الأحد حيث ناقش الأمن والعلاقات الثنائية مع الحاكم الفعلي للإمارات. وقالت الإمارات الليلة الماضية، في بيان لوزارة الدفاع الإماراتية، إنها اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في ثالث هجوم من نوعه على الإمارات خلال الأسبوعين الماضيين. ولم تذكر سلطات الإمارات ما إذا كان الصاروخ يستهدف أبوظبي أم دبي.

وأعلنت «اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخا بالستيا أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة». وأضافت «لم ينجم عن الهجوم أي خسائر»، مشيرة الى سقوط «بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان» دون أن تحدد هذه المناطق.

ولاحقا، أعلنت الوزارة تدمير المنصة التي أطلِق منها الصاروخ في اليمن. وقالت «نجحت قواتنا الجوية وقيادة التحالف في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية»، مشددة على أنها «على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات».

ماذا قال الحوثيون؟

وأكد المقاتلون الحوثيون على لسان الناطق العسكري باسمهم، يحيى سريع، أنهم أقدموا على «ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ ذوالفقار البالستية، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات صماد 3».وجدد المقاتلون تحذيرهم «للمواطنين والمقيمين والشركات بالابتعاد عن المقرات والمنشآت الحيوية كونها عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة».

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة اليمنية ضد الحوثيين. وقد سحبت في 2019 قواتها من البلد الفقير الغارق في نزاع مسلح منذ 2014، لكنها لا تزال لاعبا مؤثرا فيه.

وبدأت الحرب في اليمن في 2014 بين القوات الحكومية والمقاتلين الحوثيين الذين سيطروا على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء. وتدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية لدعم القوات الحكومية اعتبارا من 2015.