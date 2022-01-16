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فيديو: الأمطار الغزيرة تغمر شوارع غزة .. وتحذير من فيضانات (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 10:23 مساء
فيديو: الأمطار الغزيرة تغمر شوارع غزة .. وتحذير من فيضانات (صور)
عالقون في المنازل والشوارع عقب سقوط الأمطار الغزيرة في قطاع غزة. (الإنترنت)
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تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت قطاع غزة منذ أمس السبت، جراء منخفض جوي، في حدوث فيضانات واسعة النطاق، أدت إلى تشريد عشرات العائلات من منازلهم بعد أن غمرتها المياه.

وعملت طواقم الدفاع المدني على إجلاء عشرات الفلسطينيين العالقين في المنازل والشوارع في بلدية جباليا شمالي القطاع، من خلال استخدام قوارب خشبية، بحسب «يورو نيوز».

إغلاق طرق رئيسية في الضفة الغربية
وتظهر مشاهد مصورة تم التقاطها صباح يوم الأحد، تسبب الفيضانات في إغلاق طرق رئيسية في الضفة الغربية، إضافة إلى إغراق المخيمات نتيجة سوء شبكات تصريف المياه.

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وبعد أن تسبب ارتفاع منسوب المياه في شل حركة المرور، استخدمت فرق الإنقاذ ألواح التجديف لمساعدة المتضررين من سكان القطاع. وتم نقلهم إلى أماكن إقامة مؤقتة.

ودعت بلدية النصيرات، وسط قطاع غزة، كافة السكان المجاورين لمجرى وادي غزة لــ «اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أو لإخلاء منازلهم بعد أن قام الاحتلال بفتح سد مجرى الوادي»، مشيرة إلى أن فتح السد قد يتسبب في فيضان المجرى وغمر المياه للمناطق والمنازل المجاورة.

عالقون في المنازل والشوارع عقب سقوط الأمطار الغزيرة في قطاع غزة. (الإنترنت)
عالقون في المنازل والشوارع عقب سقوط الأمطار الغزيرة في قطاع غزة. (الإنترنت)
عالقون في المنازل والشوارع عقب سقوط الأمطار الغزيرة في قطاع غزة. (الإنترنت)
عالقون في المنازل والشوارع عقب سقوط الأمطار الغزيرة في قطاع غزة. (الإنترنت)
عالقون في المنازل والشوارع عقب سقوط الأمطار الغزيرة في قطاع غزة. (الإنترنت)
عالقون في المنازل والشوارع عقب سقوط الأمطار الغزيرة في قطاع غزة. (الإنترنت)
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