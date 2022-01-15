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اليمن: الحوثيون يرفضون دعوة مجلس الأمن للإفراج عن سفينة تحمل علم الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يناير 2022, 12:22 مساء
اليمن: الحوثيون يرفضون دعوة مجلس الأمن للإفراج عن سفينة تحمل علم الإمارات
الباخرة روابي التي صادرها الحوثيون في البحر الأحمر. (أ ف ب)
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رفضت جماعة «أنصار الله» المعروفة بالحوثيين في اليمن دعوة مجلس الأمن الدولي للإفراج عن السفينة «روابي» التي ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة اليمنية، التي صادروها مطلع يناير، مؤكدين أنها كانت «محملة بالأسلحة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ودعا مجلس الأمن الدولي الجمعة في بيان جرى تبنيه بالإجماع إلى «الإفراج الفوري» عن السفينة وعن «طاقمها»، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، وندد البيان الذي صاغته بريطانيا بضغط من الإمارات العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ مطلع يناير، باحتجاز السفينة «روابي».

السعودية تصف العملية بالقرصنة
ووصف التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن استيلاء المتمردين الحوثيين على السفينة بأنها «عملية قرصنة»، مشيرًا إلى أنها كانت تقل معدات طبية، في حين قال الحوثيون إنها تقل «معدات عسكرية». 

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين حسين العزي حسبما نقلت عنه قناة «المسيرة» الناطقة باسم الحوثيين إن السفينة «تتبع دولة مشاركة في العدوان على شعبنا وفي حالة حرب مع اليمن ودخلت مياهنا الإقليمية على نحو مخالف للقوانين».

وبحسب العزي فإن «سفينة روابي لم تكن محملة بالتمور أو لعب الأطفال؛ وإنما كانت محملة بالأسلحة لدعم جماعات متطرفة تهدد حياة البشر».

واعتبر العزي أن بيان مجلس الأمن «محكوم باعتبارات تمويلية ولا علاقة له بقوانين أو بأخلاق أو بسلامة ملاحة وأمن سفن» موضحًا أنه من «المؤسف أن يصبح دور مجلس الأمن هو تضليل الرأي العام والتضامن مع القتلة ومنتهكي القوانين».

وأضاف: «كان من حق القوات البحرية قانونيًا استهداف السفينة المعادية روابي لكنها لم تفعل»، وكانت الإمارات طالبت في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي بالإفراج الفوري عن السفينة  في البحر الأحمر، مؤكدة أنها تضم على متنها 11 شخصا من جنسيات مختلفة.

وفي نوفمبر 2019، احتجز المتمردون الحوثيون قاطرة سعودية وسفينة وحفارًا كوريين جنوبيين شمال مدينة الحديدة عند ساحل البحر الأحمر، قبل أن يفرجوا عنها في وقت لاحق.

ويستمر النزاع في اليمن الذي أسفر منذ العام 2015 عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم كثير من المدنيين، بين تحالف عسكري بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

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