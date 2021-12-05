الإمارات: صفقة طائرات «رافال» الفرنسية ليست بديلا عن «إف-35» الأميركية

وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي. (الإنترنت)



أكدت وزارة الدفاع الإماراتية، أن شراء مقاتلات «رافال» الفرنسية مكمل لصفقة مزمعة لشراء المقاتلات الأميركية «إف-35» التي تباطأت خطوات تنفيذها بسبب مخاوف واشنطن من علاقة أبوظبي بالصين، وفقًا لوكالة «رويترز».

وطلبت الإمارات، الجمعة، 80 طائرة «رافال» من إنتاج شركة «داسو» للطيران و12 طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز «كاراكال» من إنتاج «إيرباص هليكوبترز» في إطار تعاقد لشراء السلاح قيمته 17 مليار يورو (19.2 مليار دولار).

وقال قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، اللواء إبراهيم ناصر العلوي، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات «وام»، مساء السبت، إن طائرات «رافال» ستحل محل أسطول الإمارات من طائرات الـ«ميراج 2000» الفرنسية الصنع.

وقال اللواء إبراهيم: «هذه الصفقة لا تعتبر خطة بديلة لصفقة إف-35 المرتقبة، ولكنها بالأحرى صفقة مكملة»، لها في إطار تطوير قدرات القوات الجوية، مضيفًا أن الإمارات تتطلع منذ فترة لإحلال طائرات جديدة محل أسطول الميراج.

وصفقة بيع 50 طائرة من طراز «إف-35» من صنع شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية للإمارات تباطأت وسط مخاوف في واشنطن من علاقة أبوظبي مع الصين بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من شركة «هواوي» الصينية في الإمارات.

وفي الشهر الماضي قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تنوي السير قدمًا في الصفقة، لكن لابد من تفاهم واضح على «الالتزامات الإماراتية».

ووافقت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، على بيع الطائرات للإمارات بعد أن أقامت في العام الماضي علاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إدارة الرئيس جو بايدن هذا العام إنها ستمضي قدمًا في تنفيذ الصفقة.