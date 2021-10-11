بالأسماء تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة مع الرئيس قيس سعيد بقصر قرطاج. 11 أكتوبر 2021.(رائسة الجمهورية)

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، أمرا بتسمية حكومة جديدة بعد 11 أسبوعا من توليه السلطات في البلاد، ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بيانا مصحوبا بصورة للرئيس سعيد ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن جاء فيه «رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأدى 25 عضوا في الحكومة اليمين، وفق بث مباشر للتلفزيون الحكومي. وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، أوكلت امرأة هي الاستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن مهمة تشكيل الحكومة، رغم أن سلطاتها وسلطات وزرائها ستكون محدودة بناء على التغييرات التي أقرّها الرئيس على السلطة التشريعية والتنفيذية. وسيكون نشاطها مراقبا وتحت اشراف سعيّد، وجاءت تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة على النحو التالي:

1- نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

2- ليلى جفّال، وزيرة العدل.

3- عماد مميش، وزير الدفاع الوطني.

4- توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

5- عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

6- سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية.

7- سمير سعيّد، وزير الإقتصاد والتخطيط.

8- مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية.

9- نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.

10- فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.

11- محمود الياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

12- علي مرابط، وزير الصحة.

13- فتحي سلاوتي، وزير التربية.

14- منصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

15- كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة.

16- نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال.

17- ربيع المجيدي، وزير النقل.

18- سارة زعفراني زنزري، وزيرة التجهيز والإسكان.

19- محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

20- ليلى الشّيخاوي، وزيرة البيئة.

21- محمد المعز بلحسين، وزير السياحة.

22- ابراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية.

23- أمال بن الحاج، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

24- حياة قطاط القرمازي، وزيرة الشؤون الثقافية.

25- نصر الدين النصيبي، وزير لتشغيل والتكوين المهني.

26- السيدة عائدة، حمدي كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مكلفة بالتعاون الدولي.