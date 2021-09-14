الإمارات تدرج 38 فردا و15 كيانا على قائمة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 10:20 صباحا
ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. (أرشيفية: الإنترنت)ِ

أدرجت الإمارات 38 فردًا و15 كيانًا على قائمة للأشخاص والكيانات والتنظيمات التي تعتبرها داعمة للإرهاب، بحسب ما نشرت وكالة أنباء الإمارات يوم الإثنين.

ويأتي القرار «في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له»، حسب وكالة «رويترز».

وتعمل الإمارات منذ سنوات على محو تصور بأنها بؤرة للأموال غير المشروعة. وفي فبراير، أنشأت الحكومة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل الأسماء التي أضيفت للقائمة، يوم الإثنين، أفرادًا من لبنان واليمن وإيران وسورية والعراق وأفغانستان والإمارات.

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