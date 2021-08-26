أمير قطر يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة طحنون بن زايد

تميم بن حمد (يمين) خلال لقائه مع طحنون بن زايد، 26 أغسطس 2021. (قنا)

استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري، اليوم الخميس، مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له، الذي بدأ زيارة رسمية إلى البلاد.

وجرى خلال اللقاء، «استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات»، إضافة إلى «مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك»، وفق وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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بدورها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن اللقاء بحث «العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين».

وشهدت العلاقات الإماراتية القطرية- انفراجة ملحوظة منذ مطلع العام الجاري، تزامنا مع إعلان عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة وقطر بعد قمة خليجية في مدينة العلا السعودية، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة بين الدوحة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.