محكمة فرنسية تقضي بسجن رفعت الأسد في قضية أصول جمعت بالاحتيال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 سبتمبر 2021, 02:47 مساء
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد. (أرشيفية)

ثبَّتت محكمة الاستئناف الباريسية، الخميس، حكمًا بالسجن أربع سنوات صادرًا على رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

وأدين نائب الرئيس السابق البالغ 84 عامًا والمقيم في المنفى منذ 1984، بتهمة «غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي المشدد». وعلى غرار ما قضت محكمة البداية، سيصادر القضاء كل الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان رفعت الأسد، أحد الأركان السابقين لنظام دمشق، وقائد «سرايا الدفاع» وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم المدمر على مدينة حماه بوسط سورية العام 1982.

وفي بداية محاكمته في التاسع من ديسمبر العام 2019، اعتذر عن طريق محاميه، عن عدم الحضور لأسباب صحية وقدم وثائق تثبت ذلك. وقال أحد مستشاريه للمحكمة: «إن أطباءه نصحوه بتجنب أي وضع يسبب توترًا».

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