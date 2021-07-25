تونس: مظاهرات مناوئة لحكومة المشيشي ولحركة «النهضة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 04:21 مساء
متظاهرون أمام مقر حركة النهضة. (الإنترنت)

اجتاح آلاف المتظاهرين عددًا من شوارع المدن التونسية، اليوم الأحد، الذي يصادف عيد الجمهورية في تونس، في مظاهرات مناهضة لحكومة هشام المشيشي ولحركة «النهضة» التي تدعمها.

وتوافد مئات المتظاهرين إلى ساحة البرلمان بباردو، مطالبين بحله، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن متظاهرين هاجموا مقرات حركة «النهضة» في عدد من المدن، ورفع المتظاهرون في الشوارع شعارات تطالب بإسقاط الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي وضد حركة «النهضة» ورئيسها راشد الغنوشي، وفقًا لقناة «روسيا اليوم». 

وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء «كورونا»، ورغم تفشي فيروس «كورونا» والإجراءات الأمنية المشددة استجاب العديد من التونسيين لدعوات التظاهر؛ حيث رأى كثيرون في ذلك إمكانية لإحداث تغيير حقيقي في تونس.

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، تمر البلاد بأزمة سياسيّة طرفاها رئيس الجمهورية الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضغة لضغط اللوبيات.

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