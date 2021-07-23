الجزائر: قلقون من استخدام المغرب برنامج التجسس «بيغاسوس»

وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادم. (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت الجزائر عن «قلقها العميق» إثر تقارير إعلامية عن أن برنامج «بيغاسوس» الإسرائيلي قد استُخدم من قبل المغرب للتجسس على مسؤولين ومواطنين جزائريين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم الخميس «القلق العميق بعد الكشف (...) عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمّى (بيغاسوس) ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأعربت الوزارة عن «إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الممنهج على حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية».