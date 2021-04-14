دعوة سودانية لقمة ثلاثية مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 12:03 مساء
منظر عام للنيل الأزرق يمر عبر سد النهضة، الذي بنته إثيوبيا بالقرب من جوبا، 26 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

دعا رئيس وزراء السودان نظيريه المصري والإثيوبي إلى عقد قمة مغلقة للتباحث حول الخلافات بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كما ورد في بيان أصدره مكتبه.

وفشلت الأسبوع الماضي جولة من المفاوضات بين الدول الثلاث استضافتها الكونغو الديمقراطية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، في التوصل إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله. ومنذ أن بدأت عمليات إنشاء السد في 2011 تتخوف مصر من أن يؤثر على إمداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بنسبة 97% في مياه الشرب والري، بينما يحذر السودان من أن ملء السد دون توقيع اتفاق سيؤدي إلى أضرار بسدوده.

وجاء في تصريح مكتوب صادر عن مكتب عبدالله حمدوك أن «رئيس الوزراء دعا نظيريه المصري مصطفى مدبولي، والإثيوبي أبيي أحمد، إلى اجتماع قمة ثلاثية خلال عشرة أيام لتقييم مفاوضات السد»، وأضاف أن حمدوك أبدى «قلقه» من أن عمليات إنشاء السد وصلت إلى مراحل متقدمة «ما يجعل من التوصل إلى اتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرًا عاجلًا» وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس». وأشار التصريح إلى أن القمة ستعقد افتراضيًا.

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وعرضت أديس أبابا، الأسبوع الماضي، تبادل معلومات مع الخرطوم والقاهرة، ولكن مصر والسودان رفضتا الاقتراح، واعتبرتا أنه «مغالطات وانتقائية غير مقبولة».

وتشدد إثيوبيا على أن السد يبنى لأغراض توليد الكهرباء المهمة من أجل تطورها. وتضغط مصر والسودان لتوقيع اتفاق قبل أن تكمل إثيوبيا عملية ملء السد التي بدأت العام الماضي. ويأتي التوتر حول السد بينما تشهد العلاقات بين السودان ومصر تقدمًا فيما تؤثر خلافات حول أراض زراعية على الحدود بينهما على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.

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