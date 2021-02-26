واشنطن تفرض «قيودا» لمنح 76 سعوديا تأشيرات على خلفية «مقتل خاشقجي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 09:31 مساء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن. 4 فبراير 2021. (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، فرض قيود لمنح تأشيرات لـ76 سعوديا متهمين بـ«تهديد منشقين في الخارج» خصوصا الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في تركيا أكتوبر العام 2018.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، في بيان اليوم الجمعة، إن العقوبات تندرج في إطار قاعدة جديدة أطلقت عليها الخارجية اسم «حظر خاشقجي»، وترمي إلى منع دخول أي شخص «يتهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمنشقين أو صحفيين في الخارج»، حسب وكالة «فرانس برس».

ولفت إلى أن هذه التدابير على خلفية نشر تقرير للاستخبارات الأميركية يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإعطاء «الضوء الأخضر» لقتل جمال خاشقجي.

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