تقرير استخباري أميركي: محمد بن سلمان أجاز «اعتقال أو قتل» خاشقجي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين في أوساكا، يونيو 2019. (ا ف ب)

قال تقرير استخباري أميركي حول اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في العام 2018، إنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «أجاز» العملية.

وأضاف تقرير الاستخبارات الوطنية الأميركية، الصادر اليوم الجمعة في أربع صفحات ورفعت عنه السرية: «توصلنا إلى استنتاج مفاده أن محمد بن سلمان أجاز عملية في إسطنبول بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي»، حسب وكالة «فرانس برس».



وأشار إلى أنّ «ولي العهد اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة، وأيد بصورة عامة اللجوء إلى تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته».

وأشار التقرير إلى أنّ ولي العهد كانت لديه «سيطرة مطلقة» على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ العام 2017 «ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير».

ولفت إلى الاعتقاد بأنّه خلال الفترة التي شهدت عملية الاغتيال، كان محمد بن سلمان «فرض أجواء جعلت معاونيه عاجزين على الأرجح عن التشكيك بالأوامر التي يتلقونها خشية الفصل أو الاعتقال».