البحرين تتلقى أول شحنة من لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يناير 2021, 12:30 مساء
جرعة من لقاح «أكسفورد» المخصص لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، 23 نوفمبر 2020. (جامعة أكسفورد)

تلقت البحرين أول شحنة من لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا المستجد» من إنتاج معهد «سيروم» الهندي للمصل واللقاح، على ما نقلت وكالة «رويترز» عن وسائل إعلام بحرينية رسمية، الخميس.

وسيكون اللقاح «مجانيا للمواطنين والمقيمين بالمملكة»، التي أقرت في 25 يناير الاستخدام الطارئ للقاح الشركة مصنعة الدواء الإنجليزية السويدية، دون تقديم تفاصيل عن عدد الجرعات.

وشكر ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، وهو أيضًا رئيس الوزراء، على «تويتر» رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على «جهود التنسيق المشترك لتأمين تسلم البحرين» اللقاح، وفق «رويترز».

- البحرين تسجل أول وفاة بـ«كورونا» المستجد في الخليج

وقال المدير التنفيذي لمعهد «سيروم» أدار بوناوالا، لـ«رويترز»، الإثنين، إن الشركة، التي تعتبر أكبر مُصّنع للقاحات في العالم، ستعمل على إمداد السعودية بثلاثة ملايين جرعة من لقاح «أسترازينيكا» خلال نحو أسبوع مقابل 5.25 دولار لكل جرعة.

وتعتبر مملكة البحرين «واحدة من أكثر الدول التي نجحت» في طرح لقاحات «كوفيد-19» لسكانها. وتعمل بالفعل على طرح لقاح شركتي «فايزر» و«بايونتيك» ولقاح آخر طورته شركة «سينوفارم» الصينية العملاقة بالمجان، حسب «رويترز».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في نسخته الـ46.. عجلة الدوري الليبي الممتاز تعود إلى الدوران وسط غياب الكبار
رياضة محلية
شكوك حول فعالية لقاح «أسترازينيكا» لكبار السن.. ونسخة «كورونا» الجنوب أفريقية ...
دولى
بدء تحقيق خبراء منظمة الصحة بشأن مصدر «كورونا» في ووهان
دولى
نص كلمة المندوب الأميركي أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«رويترز»: غضب في الصومال لإرسال شبان سرا للخدمة العسكرية في إريتريا
عربى
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
مندوب فرنسا: الطريق الساحلي لم يُفتح بعد وهذا أمر غير مقبول
ليبيا
ضواحي الموصل ملاذ لسكان مدينتها القديمة المدمرة
عربى
6 شخصيات تتنافس على كرسي اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
«كيوبس» يكتشف «الرقصة الكونية» لـ5 كواكب خارجية
علوم وتكنولوجيا
صالح صولة يعلن ترشحه لعضوية الاتحاد الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
لوحة لبوتيتشيلي بـ80 مليون دولار تعرض في مزاد
ثقافة وفن
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة غنية بالبروتين لفقدان الوزن