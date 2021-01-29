البحرين تتلقى أول شحنة من لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا»

جرعة من لقاح «أكسفورد» المخصص لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، 23 نوفمبر 2020. (جامعة أكسفورد)

تلقت البحرين أول شحنة من لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا المستجد» من إنتاج معهد «سيروم» الهندي للمصل واللقاح، على ما نقلت وكالة «رويترز» عن وسائل إعلام بحرينية رسمية، الخميس.

وسيكون اللقاح «مجانيا للمواطنين والمقيمين بالمملكة»، التي أقرت في 25 يناير الاستخدام الطارئ للقاح الشركة مصنعة الدواء الإنجليزية السويدية، دون تقديم تفاصيل عن عدد الجرعات.

وشكر ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، وهو أيضًا رئيس الوزراء، على «تويتر» رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على «جهود التنسيق المشترك لتأمين تسلم البحرين» اللقاح، وفق «رويترز».

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وقال المدير التنفيذي لمعهد «سيروم» أدار بوناوالا، لـ«رويترز»، الإثنين، إن الشركة، التي تعتبر أكبر مُصّنع للقاحات في العالم، ستعمل على إمداد السعودية بثلاثة ملايين جرعة من لقاح «أسترازينيكا» خلال نحو أسبوع مقابل 5.25 دولار لكل جرعة.

وتعتبر مملكة البحرين «واحدة من أكثر الدول التي نجحت» في طرح لقاحات «كوفيد-19» لسكانها. وتعمل بالفعل على طرح لقاح شركتي «فايزر» و«بايونتيك» ولقاح آخر طورته شركة «سينوفارم» الصينية العملاقة بالمجان، حسب «رويترز».