البحرين تسجل أول وفاة بـ«كورونا» المستجد في الخليج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 11:10 صباحا

سجّلت البحرين اليوم الإثنين أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لمواطنة تبلغ من العمر 65 عاما، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، وهي الوفاة الاولى في منطقة الخليج.

وأعلنت الوزارة عبر حسابها على تويتر «وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا»، حسب «فرانس برس».

وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم، تعافي 17 حالة جديدة من فيروس كورونا، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 77 حالة حتى الآن في البلاد.

وتشير بيانات وزارة الصحة البحرينية إلى أن عدد الفحوصات التي أجرتها الوزارة 11515 فحصا، أظهرت النتائج سلامة 11378 منها، وإيجابية 137 حالة، وتعافي 77 إصابة من «كورونا».

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