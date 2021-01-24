أمير الكويت يكلف رئيس الوزراء المستقيل تشكيل حكومة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 03:27 مساء
جلسة لمجلس الأمة الكويتي. (أ ف ب)

كلف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح الأحد رئيس الوزراء المستقيل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة الكويتية في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إنه صدر «أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم»، وفق «فرانس برس».

استقالة الحكومة
وستكون هذه ثالث حكومة يشكلها الشيخ صباح الخالد منذ تعيينه رئيسا للوزراء للمرة الأولى في ديسمبر 2019. وكان رئيس الوزراء الكويتي تقدم في 13 يناير رسميا باستقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد شهر على تشكيلها. وجاءت الاستقالة عقب أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي وإعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدمه ثلاثة نواب الأسبوع الماضي ضد رئيس الوزراء الشيخ  صباح خالد الحمد الصباح.

-  استقالة الحكومة الكويتية قبل أيام من استجواب رئيسها في البرلمان

ويتهم النواب رئيس الحكومة «بمخالفة أحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، وعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس وهيمنة السلطة التنفيذية وانحيازها في انتخابات رئيس مجلس الأمة، علاوة على عدم تقديم الحكومة برنامج عملها فورا بعد تشكيلها طبقا للمادة 98 من الدستور».

الإصلاح والتغيير
وكانت المعارضة الكويتية عززت موقعها في الانتخابات التشريعية التي جرت في 5 ديسمبر الماضي بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة. وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في بلادهم التي يشكل الوافدون فيها 70% من السكان. وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.

وتهزّ البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وبين منتصف 2006 و2013، ولا سيما بعد الربيع العربي في 2011، شهدت البلاد استقالة عشر حكومات.

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