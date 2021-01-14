استقالة الحكومة الكويتية قبل أيام من استجواب رئيسها في البرلمان

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح. (أرشيفية: رويترز

قدم رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قبل أيام من استجواب رئيس الوزراء في البرلمان بشأن اختياره للوزراء وقضايا أخرى.



وتمثل هذه المواجهة بين الحكومة والبرلمان، بعد شهر من تشكيل مجلس الوزراء، أول تحد يواجهه أمير الكويت الذي تولى زمام الحكم في سبتمبر، بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد، حسب وكالة «رويترز».



ومن شأن الأزمة تعقيد جهود الحكومة لمواجهة أعمق أزمة اقتصادية ومالية تواجه الدولة المنتجة للنفط، والعضو في منظمة «أوبك»، بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، وهبوط أسعار النفط.



وقال مدير أبحاث الأسهم في «تليمر» حسنين مالك، في مذكرة إن الحكومة ستضطر إلى اللجوء للاحتياطيات النقدية السيادية من أجل تمويل عجز يتزايد في غياب قانون للديون يواجه جمودًا تشريعيا منذ فترة طويلة.