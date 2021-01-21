لبنان: تمديد الإغلاق العام بسبب «كورونا» لمدة أسبوعين

منظر عام لشارع خال من المارة في بيروت، 15 يناير 2021. (رويترز)

قرر لبنان، الخميس، تمديد الإغلاق الكامل لمدة 24 ساعة، الذي فرضه هذا الشهر لمكافحة مرض «كوفيد-19» لمدة أسبوعين.

وقالت الحكومة في بيان، إن القيود المشددة على الحركة في جميع أنحاء البلاد، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى الإثنين، ستظل سارية حتى الثامن من فبراير المقبل، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان أن القرار اتخذ في ضوء الزيادة المستمرة في إصابات «كوفيد-19»، والزيادة المستمرة في عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العناية المركزة.

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وتسبب الجائحة ضغوطًا في جميع أنحاء العالم، لكن الأزمة حادة بشكل خاص في لبنان، في ظل الانهيار المالي، والانفجار الضخم في مرفأ بيروت في أغسطس.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، تسجيل 4332 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، و64 وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى أكثر من 250 ألفًا، في بلد يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة.