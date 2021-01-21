البنك الدولي يموّل شراء لقاح «كورونا» لأكثر من مليوني شخص في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 11:15 صباحا
مسعف يعتني بمريض «كورونا» في مستشفى «الشيخ راغب حرب» الذي يحظى بدعم الهلال الأحمر الإيراني في مدينة النبطية بجنوب لبنان، 18 يناير 2021. (أ ف ب)

أعلن البنك الدولي، الخميس، تخصيص 34 مليون دولار لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا المستجد» في لبنان، الذي يشهد قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين منذ مطلع العام، دفعت السلطات إلى إعلان إغلاق عام مشدد.

وقالت المنظمة في بيان: «يمثّل ذلك أول عملية يُموِّلها البنك الدولي لشراء لقاحات كورونا.. لأكثر من مليوني شخص» على أن «تصل إلى لبنان في أوائل فبراير»، حسب وكالة «فرانس برس».

ومنذ مطلع العام، سجّل لبنان حيث يقيم أكثر من ستة ملايين شخص مستوى قياسيا، بلغ نحو 5500 إصابة مؤكَّدة يوميا. وتشهد البلاد منذ أسبوع إغلاقًا عامًّا يتضمن حظر تجول على مدى الساعة حتى 25 من الشهر الحالي. إلا أنّه من المتوقع أن تقرر السلطات، الخميس، تمديده مع استمرار تدفّق المصابين إلى المستشفيات وتسجيل معدل قياسي للوفيات اليومية.

ويعاني القطاع الصحي في لبنان من ضغوط شديدة تفوق طاقته، مع تسجيل أكثر من 264 ألف إصابة بينها 2084 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

- لبنان يبدأ إغلاقا عاما مشددا يتخلله منع تجول لنحو أسبوعين

وتأتي مساهمة البنك الدولي في تمويل حصول لبنان على أول دفعة من اللقاحات في إطار مشروع تعزيز النظام الصحي الذي تمّ تدشينه العام 2016. وأعلنت المنظمة في مارس الماضي إعادة تخصيص أموال من المشروع لدعم جهود وزارة الصحة العامة في مواجهة جائحة «كوفيد-19» فيما تغرق البلاد في أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ نهاية العام 2019.

البنك الدولي يحدد أولويات توزيع اللقاحات
وحسب البنك الدولي، فإن الأولوية في تلقي اللقاحات ستكون لـ«العاملين في القطاع الصحي المعرّضين لمخاطر مرتفعة، وكبار السن من السكان فوق 65 عامًا، والعاملين في مجال علم الأوبئة ومراقبتها، والأشخاص في الفئة العمرية 55-64 عامًا الذين يعانون من مرض مزمن واحد أو أكثر».

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إنّ «تيسير الحصول على لقاحات كورونا على نحو منصف وسريع وواسع النطاق أمر في غاية الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي»، وأضاف: «هذه عملية أولى مهمة وأتطلع إلى مواصلة مساندتنا لعديد البلدان الأخرى في جهودها لتحصين مواطنيها باللقاحات».

وأعلنت وزارة الصحة، الأحد، أن لبنان وقّع العقد النهائي مع شركة «فايزر» لتأمين أكثر من مليوني لقاح تصل تدريجيا بداية الشهر المقبل. ويضاف هذا العقد إلى اتفاق موقع في أكتوبر مع منصة «كوفاكس» العالمية، لتأمين مليونين و700 ألف لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعًا إلى لبنان.

وتعمل السلطات بالتعاون مع القطاع الخاص على تأمين مليوني لقاح من شركتي «أسترازينيكا» و«سينوفارم» بدءًا من الشهر المقبل، كما تم حجز لقاحات إضافية من شركة «جونسون»، ستصل بمجرد انتهاء المصادقات العالمية على اللقاح، وفق وزارة الصحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتعهد بهزم نظرية «تفوق العرق الأبيض» و«الإرهاب الداخلي» في أول خطاب له ...
دولى
مجلة «فوغ» تصدر نسخة جديدة من عددها حول كامالا هاريس بعد تعرضها لانتقادات
دولى
13.14 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي و 9.34 مليار قيمة العجز في 2020
ليبيا
المؤرخ ستورا يقترح على ماكرون تشكيل لجنة «ذاكرة وحقيقة» في إطار المصالحة ...
دولى
«تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل اعتبارا من السبت وتأجيل ...
ليبيا
«المركزي»: مؤسسة النفط مستمرة في حجب إيراداتها
ليبيا
الإليزيه: فرنسا تستبعد تقديم «اعتذارات» عن حرب الجزائر لكنها تنوي القيام «بخطوات...
دولى
«الرئاسي» ينعى ضحايا الانفجار في مقر الأكاديمية البحرية
ليبيا
إنتاج 760 مليون قدم مكعب غاز يوميا من منصتين بحقل بحر السلام بحلول 2024
ليبيا
«اقتصاد الموقتة»: توزيع دقيق المخابز وسلع تموينية خلال أسبوع
ليبيا
البعثة الأممية تعلن تفاصيل الحوار الرقمي بين وليامز وألف مشارك ليبي
ليبيا
الكبير يرد على السراج بشأن فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الدقيق
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثير «كورونا» على الدماغ يذهل العلماء