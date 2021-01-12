مصر تعيد فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 04:07 مساء
الخطوط الجوية القطرية. (الإنترنت)

رفعت مصر رسميا الثلاثاء حظر الطيران الذي فرضته على الرحلات الجوية القطرية منذ 2017 وأعادت فتح مجالها الجوي أمام الدوحة، حسب رئيس سلطة الطيران المدني المصرية أشرف نوير.

وقال نوير: «وافقت سلطة الطيران المدني المصرية على الطلبات المقدمة من السلطات القطرية للسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء المصرية فجر الثلاثاء»، وفق «فرانس برس».

تعديل النشرات الملاحية
وأضاف: «بهذا القرار يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية استئناف الحركة الجوية وتبادل جداول تشغيل الرحلات». وأشار إلى بدء تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح الثلاثاء.

-  استئناف الرحلات الجوية بين الدوحة والرياض بعد المصالحة
-  الخطوط الجوية السعودية والقطرية تستأنف رحلاتها اعتبارا من الإثنين

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

إغلاق المجال الجوي
وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها. وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الأسبوع الماضي  في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

والإثنين، استؤنفت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، بحسب ما أعلنت الخطوط الجوية في البلدين بعد يومين من إعادة فتح حدودهما البرية. وأقلعت طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية القطرية الإثنين من الدوحة إلى الرياض في أول رحلة بين قطر والسعودية منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن: مخاوف من أعمال عنف جديدة خلال مراسم تنصيب بايدن
دولى
إردوغان يرغب في «تحسين» علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي
دولى
«تويتر» يزيل 70 ألف حساب مرتبطة بحركة مؤيدة لترامب
دولى
استقالة وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة تشاد وولف
دولى
بايدن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
الديمقراطيون يتخذون أول إجراء في مجلس النواب لإزاحة ترامب من السلطة
دولى
وصفت بالأكبر منذ عقود.. انطلاق محاكمة زعماء المافيا الإيطالية الأربعاء
منوعات
شركة «بيونتيك» ترجح صنع ملياري جرعة من لقاحها في 2021
دولى
إذاعة وتلفزيون فلسطين يطلقان «اليوم الإعلامي» ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي
عربى
رئيسة مجلس النواب الأميركي: مستعدون لإطلاق إجراءات عزل ضد ترامب
دولى
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
«جنرال موتورز» تكشف سر تغيير شعارها
سيارات
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جدل حول الملك الأمازيغي «شيشنق» بعد ظهور تمثال له بالجزائر