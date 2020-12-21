الرئيس الجزائري يطلب من حكومته اختيار «اللقاح الأنسب»

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مساء الأحد أن بلاده ستبدأ التطعيم ضد «كوفيد-19» في شهر يناير المقبل، طالبا من حكومته اختيار «اللقاح الأنسب».

وقال تبون على «تويتر» أصدرتُ الأوامر لـ«لوزير الأول أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية، لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد-19، لبدء عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي (يناير) 2021»، ولم تحدد الجزائر بعد اللقاح الذي ستستعمله.

وكان رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد أكد أخيرا أن الجزائر «ستقتني اللقاح الخاص بفيروس كوفيد-19 الذي يتوافر على الضمانات الصحية الكافية، الأمر الذي يستدعي عدم التسرع وتفادي معالجة هذه المسألة بعشوائية».

في الأثناء يعالج المصابون بـ«كوفيد-19» في المستشفيات بعقار هيدروكسي كلوروكين بشكل خاص، وسُجّلت نحو 100 ألف إصابة بالفيروس في أكبر دول أفريقيا مساحةً منذ رصد أول حالة محلية في 25 فبراير، بينها 2666 وفاة وفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة الأحد.

ويقضي تبون فترة نقاهة في ألمانيا التي نقل إليها للعلاج من «كوفيد-19»، في 28 أكتوبر الماضي، وفي أول ظهور علني منذ منتصف أكتوبر، وعد الرئيس الجزائري البالغ 75 عاما في فيديو نشره الأحد الماضي بالعودة إلى البلاد «في أقرب وقت».