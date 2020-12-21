الرئيس الجزائري يطلب من حكومته اختيار «اللقاح الأنسب»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 10:07 صباحا
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مساء الأحد أن بلاده ستبدأ التطعيم ضد «كوفيد-19» في شهر يناير المقبل، طالبا من حكومته اختيار «اللقاح الأنسب».

وقال تبون على «تويتر» أصدرتُ الأوامر لـ«لوزير الأول أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية، لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد-19، لبدء عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي (يناير) 2021»، ولم تحدد الجزائر بعد اللقاح الذي ستستعمله.

وكان رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد أكد أخيرا أن الجزائر «ستقتني اللقاح الخاص بفيروس كوفيد-19 الذي يتوافر على الضمانات الصحية الكافية، الأمر الذي يستدعي عدم التسرع وتفادي معالجة هذه المسألة بعشوائية».

في الأثناء يعالج المصابون بـ«كوفيد-19» في المستشفيات بعقار هيدروكسي كلوروكين بشكل خاص، وسُجّلت نحو 100 ألف إصابة بالفيروس في أكبر دول أفريقيا مساحةً منذ رصد أول حالة محلية في 25 فبراير، بينها 2666 وفاة وفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة الأحد.

ويقضي تبون فترة نقاهة في ألمانيا التي نقل إليها للعلاج من «كوفيد-19»، في 28 أكتوبر الماضي، وفي أول ظهور علني منذ منتصف أكتوبر، وعد الرئيس الجزائري البالغ 75 عاما في فيديو نشره الأحد الماضي بالعودة إلى البلاد «في أقرب وقت».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنزيمة يخفف معاناة زيدان في ريال مدريد
رياضة عالمية
بيليه يهنئ ميسي برسالة مؤثرة بعد معادلته رقمه القياسي
رياضة عالمية
مقتل 5 عسكريين وخطف 35 مدنيا بهجومين «إرهابيين» في نيجيريا
دولى
«فرانس برس»: إنقاذ عشرات التلاميذ بعد عملية خطف جديدة شمال غرب نيجيريا
دولى
وزير الصحة البريطاني يقول إن السلالة الجديدة من «كورونا» «خرجت عن السيطرة»
دولى
العكاري لـ«قناة الوسط»: انخفاض الأسعار وانتهاء السوق السوداء بعد 3 يناير
ليبيا
«ذي إيكونوميست»: ليبيا الثالثة بين 10 دول الأسرع نموا في العام 2021
ليبيا
30 دقيقة.. تشهد هدفين وصناعة ثالث وانفراد بقمة الهدافين لصلاح ضمن سباعية ليفربول
رياضة عالمية
بن صويد: 1971 شهد أول حوار بين الأهلي بنغازي والترجي
رياضة محلية
ميسي يعادل رقم بيليه التاريخي في ليلة سقوط برشلونة
رياضة عالمية
بريطانيا تعيد فرض الحجر المنزلي مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
دولى
برنامج هذا المساء | «أسوأ حوار» في ليبيا
فيديو
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«إصابات كوفيد-19 الطويلة الأمد».. كفاح للاعتراف بالظاهرة