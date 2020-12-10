السيسي: تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل خطوة مهمة للمنطقة

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (أرشيفية: الإنترنت).

رحّب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، بإعلان تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، معتبرا إياه «خطوة مهمة» للمنطقة.

وكتب السيسي في تغريدة عبر «تويتر»: «تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أميركية»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «أثمن هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيدا من الاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقتنا».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق بـ«إقامة علاقة دبلوماسية كاملة» بين الجانبين.