حاكم دبي يتلقى لقاحا تجريبيا لفيروس كورونا المستجد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 11:15 مساء
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتلقى لقاحا تجريبيا لفيروس كورونا المستجد . (وام)

تلقّى حاكم دبي رئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جرعة من لقاح تجريبي لفيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد على حسابه في تويتر الثلاثاء، في وقت تواصل الجائحة انتشارها في انحاء العالم.

والشيخ محمد الذي يتولّى كذلك منصب نائب رئيس الإمارات، هو آخر المسؤولين الخليجيين الذين تلقوا لقاحات تجريبية للفيروس ومن بينهم ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وفق «فرانس برس».

الاستخدام الطارىء للقاح
وكتب حاكم دبي في تغريدة مرفقة بصورة له وهو يتلقّى اللقاح «نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع، ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس، والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات».

وكانت الإمارات أعلنت في سبتمبر الماضي أنّها أجازت الاستخدام الطارىء للقاح ضد فيروس كورونا المستجد ما يزال في المرحلة الثالثة من الاختبارات لاستخدامه للعاملين في المجال الصحي. وبدأت شركة سينوفارم الصينية العملاقة للأدوية المرحلة الثالثة للتجارب على اللقاح في الإمارات في يوليو الماضي، بينما قال مسؤولون إماراتيون إن النتائج ايجابية حتى الآن.

المرحلة الأخيرة
وباتت العديد من اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا المستجد في المرحلة الأخيرة أو تستعدّ لأن تصبح في المرحلة الأخيرة، بينما يواصل الفيروس الانتشار حاصدا آلاف الأرواح يوميا. وسجلت الإمارات 135 ألف حالة من بينها 497 حالة وفاة، وازدادت أعداد الإصابات فيها في الاسابيع الأخيرة لتصبح من بين الأعلى في منطقة الخليج.

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