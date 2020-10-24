مصر.. 170 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 حالات وفاة

فني يتفحص عينة من دم متعافٍ من «كوفيد-19» في المركز القومي لنقل الدم، القاهرة، 22 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى وفاة عشر حالات جديدة.

وكشفت الوزارة في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي عن خروج 89 متعافيًا من فيروس «كورونا» من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98713 حالة حتى اليوم.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والناطق الرسمي للوزار الدكتور خالد مجاهد، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس «كورونا».

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وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم الجمعة، هو 106230 حالة من ضمنهم 98713 حالة تم شفاؤها، و 6176 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة المصرية إلى مواصلتها رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. ولفتت إلى تخصيصها عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.