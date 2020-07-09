وزير الدفاع المصري يشهد مناورة عسكرية بالمنطقة الغربية ويوصي القوات بأعلى درجات الجاهزية القتالية

وزير الدفاع المصري يشهد مناورة «حسم 2020» بالمنطقة العسكرية الغربية، 9 يوليو 2020. (الناطق العسكرية باسم القوات المسلحة المصرية)

شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول محمد زكي، اليوم الخميس، المرحلة الرئيسية للمناورة الاستراتيجية «حسم 2020» التي نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، واستمرت لعدة أيام، وذلك بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وشملت المرحلة الرئيسية للمناورة قيام طائرات متعددة المهام بتأمين أعمال قتال القوات، وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على عناصر المرتزقة من الجيوش غير النظامية، وتنفيذ رماية لاستهداف مناطق تجمع تلك العناصر، ومراكز القيادة ومناطق التكديسات والدعم اللوجيستية، حسب بيان منشور على صفحة الناطق العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية بموقع «فيسبوك».

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إضافة إلى قيام عدد من الطائرات الهليكوبتر بإبرار سرية صاعقة لتنفيذ إغارة على مركز قيادة مكتشف لعناصر المرتزقة وتدميره. وتحت ستر نيران المدفعية تم تطوير أعمال القتال فى العمق وتنفيذ رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لكتيبة دبابات مدعمة، في ظل الوقاية المباشرة المضادة للطائرات عن التجميع الرئيسي للقوات، حسب الناطق العسكري.

وأشار الناطق إلى أن هذه المرحلة أظهرت «التعاون الوثيق بين جميع عناصر تشكيل المعركة، والقدرة العالية على المناورة، واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام في التوقيتات المحددة»، موضحًا قيام عدد من طائرات الهليكوبتر بإبرار عناصر من قوات المظلات للقيام بمهمة احتلال خط حيوي في العمق وتأمينه لحين وصول القوة الرئيسية.

وزير الدفاع يوصي القوات بأعلى درجات الجاهزية القتالية

وناقش وزير الدفاع المصري عددًا من قادة القوات المشاركة بالمناورة في أسلوب تنفيذ المهام وكيفية اتخاذ القرار المناسب لمواجهـة المتغيـرات المفاجئة والحادة أثناء سير أعمال القتال وأسلوب السيطرة على عناصر تشكيل المعركة.

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وأشاد الوزير بـ«الأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة فى المناورة، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس، وأوصاهم بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية والتضحية بكل ما هو غالٍ ونفيس من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته»، حسب الناطق العسكري

يشار إلى أن المراحل الأولى للمناورة شهدت تنفيذ أعمال الفتح الاستراتيجي للقوات البرية، والفتح الاستراتيجي للقوات الخاصة من المظلات والصاعقة، وتنفيذ عملية برمائية ناجحة للقوات على الساحل في منطقة حدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وتنفيذ أعمال المناورة والقتال الجوي والتعامل مع الأهداف ذات العمق البعيد، والتي تتطلب التزويد بالوقود في الجو وذلك لمختلف الطرازات، وتنفيذ رمايات الدفاع الجوي والمدفعية.

وزير الدفاع المصري يشهد مناورة «حسم 2020» بالمنطقة العسكرية الغربية، 9 يوليو 2020. (الناطق العسكرية باسم القوات المسلحة المصرية)

وزير الدفاع المصري يشهد مناورة «حسم 2020» بالمنطقة العسكرية الغربية، 9 يوليو 2020. (الناطق العسكرية باسم القوات المسلحة المصرية)

وزير الدفاع المصري يشهد مناورة «حسم 2020» بالمنطقة العسكرية الغربية، 9 يوليو 2020. (الناطق العسكرية باسم القوات المسلحة المصرية)