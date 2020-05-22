مصر تسجل 783 إصابة جديدة بـ«كورونا» والحصيلة ترتفع إلى 15786

عامل يعقم مواقع قريبة من منطقة الأهرام بمحافظة الجيزة المصرية. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في جمهورية مصرية العربية إلى 15786 حالة، بعدما أحصت وزارة الصحة والسكان 783 إصابة جديدة، اليوم الجمعة، فيما وصلت وفيات الفيروس إلى 707 حالات بعد الإعلان عن تسجيل 11 وفاة جديدة.

وأعلنت الوزارة المصرية خروج 157 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ4374 متعافى.

783 إصابة جديدة و11 وفاة

وأعلن مجاهد عن تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم، الجمعة، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، إلى جانب تسجيل 707 حالات وفاة.