مصر تسجل 783 إصابة جديدة بـ«كورونا» والحصيلة ترتفع إلى 15786

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 مايو 2020, 08:11 مساء
عامل يعقم مواقع قريبة من منطقة الأهرام بمحافظة الجيزة المصرية. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في جمهورية مصرية العربية إلى 15786 حالة، بعدما أحصت وزارة الصحة والسكان 783 إصابة جديدة، اليوم الجمعة، فيما وصلت وفيات الفيروس إلى 707 حالات بعد الإعلان عن تسجيل 11 وفاة جديدة.

وأعلنت الوزارة المصرية خروج 157 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حتى اليوم.

اقرأ أيضا مصر تسجل ارتفاعا في حالات الإصابات اليومية بـ«كوفيد-19».. 720 إصابة جديدة و14 وفاة

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ4374 متعافى.

783 إصابة جديدة و11 وفاة

وأعلن مجاهد عن تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم، الجمعة، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، إلى جانب تسجيل 707 حالات وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو وميسي الخاسران الأكبران.. ما مصير الكرة الذهبية وجوائز «فيفا»؟
رياضة عالمية
تحطم طائرة ركاب فوق حي سكني بكراتشي في باكستان
دولى
تمديد الحظر وتغريم مخالفي التعليمات وسائل حكومية لمحاصرة «كورونا»
ليبيا
السوق الموازية: خسائر أسبوعية للعملات الدولية أمام الدينار الليبي
ليبيا
الصين تعلن عن «نجاح استراتيجي كبير» ضد فيروس «كورونا المستجد»
دولى
العدد 235 - 236 من جريدة «الوسط»: أسئلة ما بعد «الوطية».. واستعدادات الليبيين ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تكلف 4 أجهزة أمنية للبحث عن المخطوفة «وصال»
ليبيا
بكين ترفض تصريحات ترامب الأخيرة حول «كورونا المستجد»
دولى
خبير عسكري إيطالي: مكانتنا في ليبيا تعادل «الصفر»
ليبيا
حمزة لقناة «الوسط»: 7 آلاف ميغاوات الطلب على الكهرباء في يونيو وطاقة التوليد لا ...
ليبيا
باشاغا يطلب من التابعين لجهاز الأمن العام في حي الأندلس العودة فورا
ليبيا
المسماري يعلن «تحريك» القوات بعيدا عن طرابلس 3 كيلومترات ويدعو قوات الوفاق ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المصابون ينقلون «كورونا» إلى البيئة المحيطة قبل ظهور الأعراض