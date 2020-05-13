مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 09:44 صباحا
جنود إسرائيليون في بلدة يعبد بالضفة الغربية المحتلة، 12 مايو 2020، (ا ف ب)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني اليوم الأربعاء في مخيم الفوار جنوب الضفة الغربية، خلال مواجهات مع جيش الإسرائيلي، بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الأراضي المحتلة في زيارة خاطفة.

وقالت الوزارة في بيان إن الفتى هو زيد فضل قيسية، 15 عاما، استشهد برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في المخيم الواقع بمحافظة الخليل، موضحة أن أربعة شبان فلسطينيين آخرين جرحوا، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال سكان في مخيم الفوار إن القوات الإسرائيلية دخلت المخيم في وقت مبكر من صباح اليوم للقيام باعتقالات؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

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ويأتي ذلك غداة مقتل أول جندي إسرائيلي منذ بداية العام الثلاثاء في الضفة الغربية المحتلة بحجارة رشقها فلسطينيون. وبعد ساعات، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أحبطت هجوما بالسكين على معبر قلنديا في وسط الضفة الغربية.

وتتزامن هذه التطورات مع زيارة بومبيو الخاطفة، التي يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والجنرال بني غانتس لإجراء محادثات حول مخطط مثير للجدل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

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