جيش الاحتلال يقصف مواقع لـ«حماس» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 11:50 صباحا
قصف إسرائيلي لقطاع غزة (أرشيفية: الإنترنت)

قصف جيش الاحتلال مواقع عسكرية لحركة حماس في غزّة في وقت مبكر اليوم الأربعاء، وذك بعد إطلاق صاروخ من القطاع.

واستهدفت دبابة إسرائيلية ثلاثة مواقع للحركة شمال قطاع غزة، حسب بيان الجيش الذي نقلته وكالة «فرانس برس». وفي غزة أكد مصدر للوكالة أن ثلاثة مواقع تضررت لكنه لم يشر إلى إصابات.

وسقطت القذيفة التي أطلقت على إسرائيل في حقل غير بعيد عن الحدود مع القطاع الفلسطيني، حسب ناطق عسكري إسرائيلي، الذي لم يشر إلى أضرار أو إصابات.

اقرأ أيضا: تمديد الطوارئ في فلسطين شهرا لمواجهة «كورونا»

ويأتي إطلاق الصاروخ للمرة الأولى منذ 27 مارس بينما بدأت السلطات الإسرائيلية رفع القيود التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما يأتي بعد سلسلة ضربات جديدة نسبت إلى سلاح الجو الإسرائيلي، أسفرت ليل الإثنين - الثلاثاء عن سقوط 14 قتيلا في صفوف القوات الإيرانية ومقاتلين موالين لها يدعمون نظام الرئيس بشار الأسد في سورية. وفي قطاع غزة لم تتبن أي جهة إطلاق الصاروخ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ألمانيا تخطط لفتح المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم في مايو
دولى
«القيادة العامة» تؤكد مقتل آمر قاعدة الوطية الجوية وتنعيه
ليبيا
بن صويد والعيساوى.. قامتان وأسطورتان أضاءتا سماء الكرة الليبية وواجهتها المشرفة
رياضة محلية
بنسودا: توصلنا لمعلومات تشير إلى المسؤولين عن اختفاء النائبة سهام سرقيوة
ليبيا
إقلاع أولى رحلات إعادة العالقين بتركيا
ليبيا
في ذكرى وفاته.. «الوسط» تعيد نشر حوار «الجليس» مع أحمد إبراهيم الفقيه (2/1)
ثقافة وفن
بينهم 4 نساء.. إصابة 6 أشخاص في اصطدام 5 سيارات بطرابلس قبل الإفطار
ليبيا
«الصحة العالمية»: واشنطن لم تقدم أي أدلة بأن مصدر «كورونا» هو مختبر بمدينة ووهان
دولى
المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» إلى 23 حالة
ليبيا
«فيفا» يعلن الاستثناء الذي طال انتظاره
رياضة عالمية
بكين تندد بتصريح بومبيو عن «مختبر كورونا»
دولى
رفع الإغلاق يتسارع في أوروبا .. وضحايا «كورونا» 3,5 مليون مصاب عالميًا
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كارينا رادشينكو.. «طبيبة المشردين» تتحدى كورونا