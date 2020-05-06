جيش الاحتلال يقصف مواقع لـ«حماس» في غزة

قصف إسرائيلي لقطاع غزة (أرشيفية: الإنترنت)

قصف جيش الاحتلال مواقع عسكرية لحركة حماس في غزّة في وقت مبكر اليوم الأربعاء، وذك بعد إطلاق صاروخ من القطاع.

واستهدفت دبابة إسرائيلية ثلاثة مواقع للحركة شمال قطاع غزة، حسب بيان الجيش الذي نقلته وكالة «فرانس برس». وفي غزة أكد مصدر للوكالة أن ثلاثة مواقع تضررت لكنه لم يشر إلى إصابات.

وسقطت القذيفة التي أطلقت على إسرائيل في حقل غير بعيد عن الحدود مع القطاع الفلسطيني، حسب ناطق عسكري إسرائيلي، الذي لم يشر إلى أضرار أو إصابات.

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ويأتي إطلاق الصاروخ للمرة الأولى منذ 27 مارس بينما بدأت السلطات الإسرائيلية رفع القيود التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما يأتي بعد سلسلة ضربات جديدة نسبت إلى سلاح الجو الإسرائيلي، أسفرت ليل الإثنين - الثلاثاء عن سقوط 14 قتيلا في صفوف القوات الإيرانية ومقاتلين موالين لها يدعمون نظام الرئيس بشار الأسد في سورية. وفي قطاع غزة لم تتبن أي جهة إطلاق الصاروخ.