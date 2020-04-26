السعودية تخفف حظر التجول في مختلف المدن باستثناء مكة

صورة جوية تظهر صحن الكعبة في مكة فارغا في أول أيام رمضان، 24 أبريل 2020 (فرانس برس)

خففت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، القيود على الحركة وساعات حظر التجول التي تفرضها على مدنها لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، باستثناء مدينة مكة المكرمة.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من الأحد وحتى يوم 13 مايو، ليتم السماح بالحركة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وأبقى الملك على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مكة وأحياء محدّدة في مدن أخرى. وقرر كذلك السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها أعمالها في فترة السماح، وبينها محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية.

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تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا في دول الخليج

وبدأت دول خليجية أخّيرا تخفيف إجراءات الحد من التنقل مع بداية شهر رمضان الجمعة الماضي.

وسجّلت المملكة أعلى معدّل إصابات بين دول الخليج وصل إلى أكثر من 16 ألف حالة، وأكبر عدد من الوفيات وهو 136 حالة.

وكانت السعودية علّقت العمرة وأوقفت الرحلات الجوية وطلبت التريث قبل بدء التخطيط لأداء الحج في يوليو المقبل، مما يوحي باحتمال إلغاء المناسك هذا العام في ظل تفشي الفيروس.