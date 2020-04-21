157 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في مصر و14 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 10:35 مساء
مواطنة مصرية ترتدي كمامة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.

وأوضح الناطق الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» «كوفيد-19» ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ870 متعافيًا.

مصر.. تسجيل 189 إصابة بفيروس «كورونا» وارتفاع حالات الشفاء إلى 821 شخصا

وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.

«الصحة المصرية»: تسجيل 188 حالة إيجابية لفيروس «كورونا» و19 حالة وفاة

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم، الثلاثاء، هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة.

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