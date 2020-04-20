مصر.. تسجيل 189 إصابة بفيروس «كورونا» وارتفاع حالات الشفاء إلى 821 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 08:18 مساء
مصريون يرتدون كمامات تحسبًا لفيروس كورونا. (أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الإثنين، خروج 89 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا «كوفيد-19» ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافى.

«الصحة المصرية»: تسجيل 188 حالة إيجابية لفيروس «كورونا» و19 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.
وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

«الصحة المصرية»: 160 حالة إيجابية جديدة لفيروس «كورونا» و14 حالة وفاة

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

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