قطر تسجل أول وفاة بفيروس «كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 09:41 مساء
نقل مصاب بكوفيد-19 إلى مروحية في ميتس،مارس 2020. (أ ف ب)

سجلت قطر، السبت، أول وفاة بفيروس «كورونا المستجد»، في وقت تخطى عدد المصابين في دول الخليج الست ثلاثة آلاف.

وقالت قطر إن حالة الوفاة نتيجة الفيروس تعود لمقيم من بنغلاديش يبلغ من العمر 57 عامًا، وكان يعاني «أمراضًا مزمنة»، بحسب «فرانس برس».

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ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة نهائيات كأس العالم 2022. وإلى جانب حالة الوفاة، أعلنت قطر تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس الذي أودى بحياة قرابة 28 ألف شخص في العالم.

ووصل عدد المصابين في دول الخليج الست، قطر والسعودية والإمارات والكويت وعمان والبحرين، إلى أكثر من ثلاثة آلاف السبت، مع تسجيل 99 إصابة جديدة في السعودية و63 في الإمارات و21 في عمان و10 في الكويت.

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كما أعلنت السعودية رابع حالة وفاة، علمًا بأن الفيروس أودى كذلك بحياة أربعة أشخاص آخرين في البحرين، وشخصين في الإمارات. قامت قطر والسعودية ودول الخليج الأخرى بفرض إجراءات وقائية تشمل منع التجمعات بما في ذلك صلاة الجماعة، والحد من التنقل، وإغلاق المدارس والمراكز التجارية الكبرى، وتعليق رحلات جوية.

وبعد أيام من فرضها حظر تجول لنحو 15 ساعة في مدنها، أعلنت المملكة السبت فرض حظر تجول شامل على بعض أحياء المدينة المنورة التي كان يزورها ملايين المسلمين سنويًّا قبل وقف رحلات الطيران.

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من جهتها، مددت إمارة دبي في دولة الإمارات تقييد حركة التنقل حتى يوم السبت المقبل، بعدما كان من المفترض أن تنتهي التدابير صباح الأحد، وذلك ضمن برنامج تعقيم يشمل كافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو. يتوجب على مَن يرغب التنقل بسيارته بين الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي والسادسة صباحًا تقديم طلب عبر الإنترنت مع إيضاح السبب وتسجيل رقم لوحة السيارة لتفادي غرامات مالية. وعادة ما تصدر الموافقة خلال دقائق.

وافتتحت الإمارات مركزًا لإجراء فحص «كوفيد-1»9 من السيارة، في أبوظبي. ويتم إجراء الفحص خلال خمس دقائق تقريبًا، ويستوعب المركز 600 شخص يوميًّا ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

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