حظر دخول القطريين مصر على أساس «المعاملة بالمثل» في إطار مواجهة «كورونا»

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، حظر دخول القطريين مصر عملاً بمبدأ «المعاملة بالمثل» اعتبارًا من الجمعة السادس من مارس «حتى إشعار آخر» في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء، نادر أسعد، في بيان إنه «في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وحظر دخول المواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم إقامة سارية في مصر»، وفق «فرانس برس».