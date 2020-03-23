تمديد حالة «الطوارئ الصحية» في المغرب حتى 20 أبريل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 04:36 مساء
سائحة أجنبية في إحدى ساحات مراكش المغربية في 16 مارس 2020. (أ ف ب)

أعلنت الحكومة المغربية مساء الأحد أن حالة الطوارئ الصحية، التي أقرها المغرب يوم الجمعة للحد من انتشار فيروس «كورونا» أو «كوفيد 19» ستمتد حتى 20 أبريل المقبل.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن «مشروع هذا المرسوم، الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، يهدف إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء»، بحسب «رويترز»

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وقال البيان ان كل من يخالف هذا القرار سيعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين شهر و ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم(نحو 140 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلي تمكين السلطات من اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التزام الناس بيوتهم وعدم مغادرتها إلا في حالة الضرورة القصوى ومنع أي تجمع .

وبلغ عدد حالات الإصابة بكورونا في المغرب حتى مساء الأحد 115 حالة في حين بلغ عدد حالات الوفاة أربع حالات كما تمت معالجة ثلاث حالات. واتخذ المغرب إجراءات للحد من انتشار الفيروس إلى جانب حالة الطوارئ الصحية حيث أغلق مجاله الجوي أمام الرحلات الخارجية والداخلية وعطل المدارس وعلق جميع الأنشطة.

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