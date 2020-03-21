الجيش المصري يتولى عمليات تعقيم لشوارع وميادين رئيسية في القاهرة (فيديو)

أعلن الناطق العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، اليوم السبت، أن الجهات المعنية في القوات المسلحة قامت بعمليات تطهير وتعقيم لبعض الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس «كورونا».

ونشر الناطق العسكري بيانًا قال فيه «استكمالًا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، صدرت الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر».

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وأضاف: «حيث تم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد، بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وكافة الأسطح والأرضيات والحوائط».

وتابع: «كذلك تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية بمحطة مترو الأنفاق، أنور السادات، وما تحتويه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن الانتظار، فضلًا عن كونها ملتقى لجميع خطوط مترو الأنفاق العاملة بالقاهرة الكبرى التى تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها».

وأشار إلى أنه «فضلًا عن دفع عربات التعقيم والتطهير المتحركة والثقيلة لميادين التحرير وطلعت حرب وعبد المنعم رياض والأوبرا ومحيط جامعة الدول العربية ومسجد عمر مكرم، علاوة على عدد من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميدان التحرير وكوبرى قصر النيل وذلك لإجراء الأعمال الوقائية لتلك الأماكن الحيوية».