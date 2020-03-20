مصر تسجل وحالة وفاة و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 مارس 2020, 11:49 مساء

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، تشمل حالة لأجنبي و 28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، و«البعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا».

ولفت مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشئون الإعلام، الناطق الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا، مصابا بالفيروس.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

وأعلن مجاهد عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشف عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم «طبيب وممرضة»، بالإضافة إلي 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

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