برلماني تونسي: مجلس الأمن القومي يفرض الحجر الصحي العام اعتبارا من السبت

الرئيس التونسي قيس سعيد. (أرشيفية: الإنترنت).

قرر مجلس الأمن القومي في تونس فرض الحجر الصحي العام اعتبارًا من يوم غد السبت، وفقًا لما ذكره عضو مجلس النواب عن حزب «تحيا تونس» وليد جلاد، وذلك ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى منع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأكد جلاد أن هذا الإجراء سيكون مرفقًا ببعض الإجراءات الاجتماعية «لم يفصح عنها»، لافتًا في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن هذه التدابير جاءت نتيجة الضغط والمطالب الشعبية في البلاد.

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وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أعلن الإثنين الماضي، جملة إجراءات لمواجهة الفيروس من بينها العمل بنظام الحصة الواحدة، وغلق الحدود البریة والبحریة والجوية، ومنع التجمعات وإغلاق المساجد والمقاهي والأسواق. وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء الماضي، حظر التجول من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا.

وتأتي تلك الإجراءات في ضوء ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في تونس إلى 54، بعدما أحصت وزارة الصحة اليوم الجمعة، 15 إصابة جديدة.