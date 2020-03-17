تونس تفرض حظر تجول اعتبارا من الأربعاء لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 11:24 مساء
الرئيس التونسي قيس سعيد. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، فرض حظر التجول من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا ابتداء من غد الأربعاء في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، لافتًا إلى قيام وحدات الأمن والجيش بدوريات مشتركة للتأكد من تطبيق الحظر.

وعول سعيد في خطاب تلفزيوني وجهه إلى الشعب التونسي على وعي المواطنين للتصدي للوباء كورونا، والحد من انتشاره، وطالبهم بالتزام المنازل وعدم الخروج منها إلا في الحالات القصوى.

وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قد أعلن أمس الإثنين جملة اجراءات الإثنين لمواجهة الفيروس من بينها العمل بنظام الحصة الواحدة، وغلق الحدود البریة والبحریة والجوية، ومنع التجمعات وإغلاق المساجد والمقاهي والأسواق، بعدما سجلت البلاد 27 حالة إصابة مؤكدة بـ«كورونا».

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