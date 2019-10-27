الجيش التركي يتهم قوات كردية بمهاجمته في «المنطقة الآمنة»

مقاتلون سوريون موالون لتركيا في تل أبيض، 18 أكتوبر 2019 (فرانس برس)

أعلن الجيش التركي، أن إحدى دورياته في سورية تعرضت لهجوم شنته قوات كردية في المنطقة الحدودية التي دخلها الأتراك خلال الأيام الماضية وانسحبت منها قوات «سوريا الديمقراطية» التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، ما أدى إلى مقتل جندي وجرح خمسة آخرين.

وقال الجيش، في بيان اليوم الأحد، إن هجومًا نفذه إرهابيو حزب العمال كردستاني/ قوات «سوريا الديمقراطية»، وقع في رأس العين، حيث كانت دورية تركية تقوم بمهمة استطلاع ومراقبة، مشيرًا إلى أن الدورية ردت وأكدت أنها شلت حركة الأهداف، دون أن يذكر أية تفاصيل، وفق «فرانس برس».

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وينص اتفاق 17 أكتوبر بين أنقرة وواشنطن على انسحاب قوات «سوريا الديمقراطية» من «المنطقة الآمنة» التي تمتد بعمق ثلاثين كيلومترًا من الحدود التركية وبطول 440 كيلومترًا، وتعتبر أنقرة هذه القوات فرعًا من حزب العمال الكردستاني الذي يقود حركة تمرد ضدها في تركيا، أي «منظمة إرهابية».

وأعلنت واشنطن، الثلاثاء الماضي، أن الانسحاب انتهى، لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نفى السبت ذلك، وقال في خطاب في إسطنبول: «إذا لم ينسحب الإرهابيون (من المنطقة) في نهاية المئة وخمسين ساعة، فإننا سنتولى الأمر ونطهرها بأنفسنا».

وكانت مهلة الانسحاب بدأت في 23 أكتوبر، الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش، إثر اتفاق روسي - تركي حول الموضوع.