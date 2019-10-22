محادثات بين بوتين وإردوغان قبل ساعات من انتهاء مهلة أنقرة للأكراد

إردوغان في مؤتمر صحفي في مطار إيسنبوغا، قبل توجهه للقاء بوتين، 22 أكتوبر 2019 (فرانس برس)

يلتقي الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، في مدينة سوتشي الروسية، قبل بضع ساعات من انتهاء المهلة التركية للمقاتلين الأكراد في شمال سورية المهددين بهجوم جديد بعد هدنة قصيرة.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بين الرئيسين الروسي والتركي ووفديهما في المنتجع في جنوب روسيا قرابة الساعة (10.00 بتوقيت غرينتش) على أن يعقبه مؤتمر صحفي.

وشن الرئيس التركي، الذي يطالب بمنطقة آمنة عند حدود بلاده، عملية عسكرية بداية أكتوبر في شمال شرق سورية على وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة «إرهابية» رغم تحالفها مع الغربيين ضد تنظيم «داعش».

وعلق هذا الهجوم منذ الخميس في ضوء هدنة تفاوض عليها الأتراك والأميركيون. لكن وقف إطلاق النار ينتهي الثلاثاء في الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش، وأكدت تركيا أنها ستستأنف هجومها إذا لم ينفذ المقاتلون الأكراد انسحابهم.

وقال إردوغان، قبل توجهه إلى روسيا، إن عملية (وقف إطلاق النار) تنتهي اليوم عند الساعة (19.00 بتوقيت غرينتش). إذا لم يتم احترام الوعود التي قطعها الأميركيون، ستستأنف العملية بعزم أكبر.

ورفض الرئيس التركي، دعوة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، إلى تمديد وقف النار، وقال: «لم أتلقَ اقتراحًا مماثلًا من ماكرون. ماكرون يلتقي الإرهابيين وقد اختار هذه الوسيلة ليبلغنا اقتراح الإرهابيين».

موسكو.. وسورية الموحدة

من جهتها، شجعت موسكو الحوار بين دمشق والأكراد، واستعادت قوات النظام السوري - بناء على طلب كردي- مناطق كانت في أيدي المقاتلين الأكراد بخلاف رغبة أنقرة.

وقال أحد مستشاري الكرملين يوري أوشاكوف، الإثنين: «الأمر الأساسي بالنسبة لنا هو تحقيق استقرار دائم لسورية والمنطقة، ونرى أن ذلك ليس ممكنًا إلا بإعادة وحدة أراضي سورية».

وزار الرئيس السوري بشار الأسد خطوط الجبهة الأمامية في بلدة الهبيط في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، وفق ما أعلنت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، وأكد الأسد أن معركة إدلب هي الأساس لحسم الحرب في سورية.

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ويطالب الرئيس التركي بمنطقة آمنة بطول 444 كلم على الحدود بين البلدين. ولكن بعد عودة القوات السورية إلى المنطقة الشمالية الشرقية، تم خفض سقف هذا المطلب لتجنب أي مواجهة مباشرة.

وفي مرحلة أولى، يطالب إردوغان بـ«منطقة آمنة» تمتد من مدينة تل أبيض التي سيطرت عليها أنقرة في بداية الهجوم حتى بلدة رأس العين التي انسحب منها آخر المقاتلين الأكراد الأحد، أي بطول 120 كلم. لكن توسيع هذه المنطقة يستوجب تفاهمًا مع روسيا.

نقل اللاجئين

وإضافة إلى سعيها لإبعاد القوات الكردية من حدودها، تريد تركيا أن تنقل إلى الأراضي السورية قسمًا من نحو 3.6 مليون لاجئ سوري يقيمون على أراضيها، وأشار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى أن «مليوني سوري سيتم نقلهم».

وأسفر الهجوم التركي حتى الآن عن مقتل 114 مدنيًّا ونزوح 300 ألف آخرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.