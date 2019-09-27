السعودية ستصدر تأشيرات سياحية للمرة الأولى في تاريخها

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. (فرانس برس)

أعلنت السعوديّة، اليوم الجمعة، أنّها ستُصدر تأشيرات سياحيّة، للمرّة الأولى في تاريخها، لتفتح بذلك أبوابها أمام السيّاح بهدف تنويع اقتصادها الذي يعتمد حاليّاً على النفط.

وحتى الآن لم تكن المملكة تصدر تأشيرات إلا للحجاج والأجانب العاملين على أراضيها ومنذ فترة وجيزة بدأت بإصدارها للراغبين في حضور مباريات رياضية ونشاطات ثقافية.

ويُعتبر إطلاق قطاع السياحة أحد أهمّ أسس رؤية 2030، وهي خطّة طموحة طرحها وليّ العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لإعداد أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.

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ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين فقط من هجمات مدمرة استهدفت منشأتي نفط سعوديتين، هزت أسواق النفط العالمية وحملت واشنطن إيران مسؤوليتها.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب، إنّ فتح أبواب السعوديّة أمام السيّاح الأجانب هو «لحظة تاريخيّة لبلادنا»، مشيرا إلى أن «الزوار سيُفاجأون باكتشاف الكنوز التي لدينا للمشاركة: خمسة مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وثقافة محلية نابضة بالحياة وجمال طبيعي يقطع الأنفاس».

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الخطيب، أن السعوديّة ستقدم تأشيرات سياحيّة عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة.

قواعد اللباس

ولفت الخطيب، إلى أنّ المملكة ستخفّف من قواعد اللباس للنساء الأجنبيات وستسمح لهنّ بالتنقّل من دون ارتداء العباءة، لكنّه شدد في المقابل على أنّه «سيتوجّب على الزائرات الأجنبيّات ارتداء ملابس محتشمة».

وبشكل عام، لم تكن المملكة تُعتبر وجهة سياحية. وتُحاول منذ تسلّم الأمير محمّد بن سلمان منصب وليّ العهد، تقديم صورة أكثر انفتاحًا وتحرّرًا. وقد أجرت المملكة تغييرات اجتماعيّة مهمّة وإصلاحات اقتصاديّة، أبرزها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيّارات، وإعادة فتح دور السينما.