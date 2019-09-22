الجبير: إذا ثبت انطلاق الهجوم على منشأتي النفط من إيران «سنعتبره عملا حربيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 سبتمبر 2019, 11:24 صباحا
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير (فرانس برس)

نقلت محطة «سي إن إن» عن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، قوله إن الرياض تسعى في الوقت الراهن لحل سلمي، لكن إذا كشف التحقيق أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين في الأسبوع الماضي انطلق من أراض إيرانية فسوف تعتبر المملكة ذلك عملا حربيا.

وتابع الجبير في وقت متأخر أمس السبت «نحمل إيران المسؤولية لأنها صنعت وسلمت الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية». وأضاف «لكن شن هجوم من أراضيكم، إن كان ذلك ما حدث، ينقلنا إلى وضع مختلف... سيعتبر هذا عملا حربيا»، وفق وكالة «رويترز».

الجبير: السعودية تتفق مع أمريكا في مسؤولية إيران عن هجوم خليج عمّان

وفي وقت سابق صرح الجبير للصحفيين بأن الرياض تنتظر نتائج تحقيق دعت محققين دوليين للمشاركة فيه بشأن الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر وتسبب في بداية الأمر في انخفاض إنتاج المملكة النفطي إلى النصف، وكان أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآت نفطية في أكبر بلد مصدر للنفط على مستوى العالم. ورفضت السعودية إعلان حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم. وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية بينما تنفي طهران أي دور لها في الأمر.

عمل عسكري
وأكمل الجبير متحدثا عن طهرعان «إذا واصلوا هذا المسار فإنهم يخاطرون باحتمال القيام بعمل عسكري». وأضاف «لكن لا أحد يريد الحرب. الجميع يريد حل ذلك سلميا ويتعين أن يكون الهدف هو القضاء على سياسات إيران العدوانية». ووصفت السعودية الهجوم على منشأتي بقيق وخريص بأنه اختبار للإرادة الدولية في الحفاظ على النظام العالمي، وقالت إنها تتطلع لبناء جبهة موحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

السعودية تحذر إيران من «دفع الثمن»

وأكد الجبير أن «التساهل مع إيران لا يجدي. محاولة إنشاء نظام مالي مواز هو تساهل. محاولة منحهم خطا ائتمانيا هو تساهل. هذا يقوي شوكتهم». وأضاف «يتعين على الإيرانيين أن يعلموا أنه ستكون هناك عواقب لأفعالهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في مثل هذا اليوم منذ خمسة وعشرين عاما رحل عنا الاستاذ طالب الرويعي
ثقافة وفن
معهد واشنطن: حظر تصدير السلاح.. الحل الأمثل لوقف حرب العاصمة
ليبيا
الحكومة الإيطالية: ندعم السراج وتبقى برقة محاورًا للحل السياسي
ليبيا
وفاة «سيدة صبراتة» تضع «الكيتو» في قفص الاتهام
ليبيا
مفاوضات لإعادة مزرعة وقصر عائلة الملك السنوسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: حراك دولي تقوده ألمانيا .. وفرنسا وإيطاليا تلحقان به
ليبيا
«تعليم الوفاق» تقترح إنشاء مصرف لتمويل طلاب الجامعات
ليبيا
السفير الأميركي في ليبيا يلتقي حفتر في أبوظبي
ليبيا
أوقاف بنغازي تطالب خطباء المساجد بتحذير المواطنين من «حفل غنائي»
ليبيا
صدور العدد «200» من جريدة الوسط
ليبيا
جلسة استماع في الكونغرس بعد التخوف من مضمون اتصال هاتفي أجراه ترامب مع مسؤول ...
دولى
اجتماع دولي «غير معلن» حول ليبيا بمبادرة من ميركل
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يضع ترامب الدولارات في جيبه؟