ولي العهد السعودي: للمملكة الارادة والقدرة على مواجهة العدوان

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان السبت أن لبلاده «الارادة والقدرة» للرد على هجوم بطائرات مسيرة لجماعة أنصار الحق «الحوثيين» في اليمن استهدف منشأتين نفطيتين استراتيجيتين في المملكة، وفق ما نقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

وقال الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفق المصدر نفسه إن لـ«المملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه».

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بشأن الهجوم الذي شنه الحوثيون على معملي شركة «أرامكو» السعودية.

وأكد ترامب، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس»، استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، وشدد على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأميركي، وكذلك الاقتصاد العالمي.

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وكانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق، السبت، السيطرة على حريقين اندلعا في معملين في محافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار، وفقما نقلت «واس».